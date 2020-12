FIFA 21: già disponibile l’aggiornamento gratuito per PS5, Xbox Series X e S (Di giovedì 3 dicembre 2020) FIFA 21, a sorpresa, è già disponibile su PS5 e Xbox Series X e S per chi ha già le versioni precedenti grazie all’aggiornamento gratuito Sembra proprio che EA Sports abbia già reso disponibile l’attesissimo aggiornamento gratuito per PS5, Xbox Series S e X di FIFA 21. L’update di nuova generazione arriva con un giorno di anticipo rispetto a quanto era precedentemente previsto e ipotizzabile. Va da sé, pertanto, che se possedete già la versione PS4 e Xbox One del gioco che ha debuttato lo scorso 5 ottobre, allora potete avere diritto alle nuove versioni del titolo sulle rispettive PS5 e Xbox Series X e S. Per riscattare il gioco sulla nuova console ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 3 dicembre 2020)21, a sorpresa, è giàsu PS5 eX e S per chi ha già le versioni precedenti grazie alSembra proprio che EA Sports abbia già resol’attesissimo aggiornamentoper PS5,S e X di21. L’update di nuova generazione arriva con un giorno di anticipo rispetto a quanto era precedentemente previsto e ipotizzabile. Va da sé, pertanto, che se possedete già la versione PS4 eOne del gioco che ha debuttato lo scorso 5 ottobre, allora potete avere diritto alle nuove versioni del titolo sulle rispettive PS5 eX e S. Per riscattare il gioco sulla nuova console ...

