FIFA 21: Disponibile l’aggiornamento su PS5 e Xbox Series X|S per il passaggio alla Next Gen (Di giovedì 3 dicembre 2020) EA Sports, tramite i social, ha divulgato una breve nota per comunicare che il rilascio dell’aggiornamento di FIFA 21 per il passaggio definitivo alla Next Gen sulle piattaforme PlayStation 5 e Xbox Series XS è cominciato. A partire da oggi e fino al 4 dicembre il processo di rilascio dell’aggiornamento in questione sarà completato in modo definitivo ed occuperà fino a 97GB in base alla versione che avete acquistato. Grazie al Dual Entitlement alcuni progressi ottenuti sulle piattaforme di corrente generazioni potranno essere trasferiti sulle nuove console, in particolare i contenuti della popolare modalità FIFA 21 Ultimate Team, della modalità Volta Football. Ricordiamo che è possibile consultare una guida ... Leggi su fifaultimateteam (Di giovedì 3 dicembre 2020) EA Sports, tramite i social, ha divulgato una breve nota per comunicare che il rilascio deldi21 per ildefinitivoGen sulle piattaforme PlayStation 5 eXS è cominciato. A partire da oggi e fino al 4 dicembre il processo di rilascio delin questione sarà completato in modo definitivo ed occuperà fino a 97GB in baseversione che avete acquistato. Grazie al Dual Entitlement alcuni progressi ottenuti sulle piattaforme di corrente generazioni potranno essere trasferiti sulle nuove console, in particolare i contenuti della popolare modalità21 Ultimate Team, della modalità Volta Football. Ricordiamo che è possibile consultare una guida ...

