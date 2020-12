Fifa 21: disponibile l’aggiornamento gratuito per Ps5 ed Xbox Series X/S! (Di giovedì 3 dicembre 2020) E’ disponibile, con qualche ora di anticipo rispetto a quanto previsto, l’aggiornamento gratuito di Fifa 21 per Playstation 5 ed Xbox Series X/S! Con la funzionalità denominata Dual Entitlement, gli utenti che hanno acquistato o acquisteranno il gioco prima per PS4 o Xbox One, per poi passare alle nuove console, ossia PS5 ed Xbox Series L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di giovedì 3 dicembre 2020) E’, con qualche ora di anticipo rispetto a quanto previsto,di21 per Playstation 5 edX/S! Con la funzionalità denominata Dual Entitlement, gli utenti che hanno acquistato o acquisteranno il gioco prima per PS4 oOne, per poi passare alle nuove console, ossia PS5 edL'articolo proviene da FUT Universe.

IGNitalia : Electronics Arts anticipa di 24 ore l'arrivo dell'upgrade next-gen: ora tutti gli utenti PlayStation 5 e Xbox Serie… - ultimateteamit : *NEW* #FIFA21 #FUT #FUT21 Disponibile l'aggiornamento su #PS5 e #XboxSeriesX #XboxSeriesS per il passaggio alla Nex… - DarkCigars : Colpoooooo gobboooooooo - italiatopgames : Fifa 21 nuova generazione già disponibile in anticipo! - Multiplayerit : FIFA 21 su PS5 e Xbox Series X|S, upgrade già disponibile da PS4 e Xbox One -