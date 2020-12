Feyenoord – Dinamo Zagabria: croati qualificati (Di venerdì 4 dicembre 2020) I croati vincono contro gli olandesi e passano il turno. A decidere Feyenoord – Dinamo Zagabria ci pensano Petkovic e Majer. Gli ospiti volano alla fase successiva da primi, gli olandesi si giocheranno tutto contro il Wolfsberg per stabilire la seconda qualificata del girone K. Quali sono le formazioni ufficiali? 4-3-3 per Advocaat. Marsman in porta, protetto dai centrali Spajic e Senesi. Sulle corsie esterne Geertruida e Malacia. Centrocampo a tre con Diemers, Toornstra e Kökcü. Attacco composto dal tridente Berghuis, Linssen e Narsingh. Risponde Maric con un 4-2-3-1. Livakovic tra i pali, con la difesa composta da Gvardiol, Lauritsen, Moharrami e Théophile-Catherine. Diga di centrocampo con Jakic e Ademi. Sulla trequarti spazio a Ivanusec, Majer e Kastrati. Petkovic agisce da unico riferimento offensivo. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ivincono contro gli olandesi e passano il turno. A decidereci pensano Petkovic e Majer. Gli ospiti volano alla fase successiva da primi, gli olandesi si giocheranno tutto contro il Wolfsberg per stabilire la seconda qualificata del girone K. Quali sono le formazioni ufficiali? 4-3-3 per Advocaat. Marsman in porta, protetto dai centrali Spajic e Senesi. Sulle corsie esterne Geertruida e Malacia. Centrocampo a tre con Diemers, Toornstra e Kökcü. Attacco composto dal tridente Berghuis, Linssen e Narsingh. Risponde Maric con un 4-2-3-1. Livakovic tra i pali, con la difesa composta da Gvardiol, Lauritsen, Moharrami e Théophile-Catherine. Diga di centrocampo con Jakic e Ademi. Sulla trequarti spazio a Ivanusec, Majer e Kastrati. Petkovic agisce da unico riferimento offensivo. ...

Nella ripresa il risultato non cambia. Tre punti preziosi per gli austriaci, che approfittano del passo falso del Feyenoord contro la Dinamo Zagabria e volano al secondo posto. La sfida decisiva per ...

