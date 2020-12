"Favorevole alla condanna a morte dei gay?". Il vergognoso delirio della Boldrini contro la Meloni, che risponde: demolita (Di giovedì 3 dicembre 2020) "Mi chiedo se la collega Giorgia Meloni si Favorevole alla pena di morte per il fatto di essere gay, lesbiche e trans", disse Laura Boldrini rivolgendosi alla leader di Fratelli d'Italia. Un delirio. Un delirio al quale la Meloni risponde, in modo durissimo. Una clamorosa lezione alla fu presidenta: "Laura Boldrini scopre che esistono Stati che prevedono pena di morte per omosessuali. Meglio tardi che mai, peccato non abbia mai speso una parola per condannare i paesi musulmani che in nome della sharia prevedono il reato di omosessualità - rimarca -, a volte punito pure con la morte", scrive la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) "Mi chiedo se la collega Giorgiasipena diper il fatto di essere, lesbiche e trans", disse Laurarivolgendosileader di Fratelli d'Italia. Un. Unal quale la, in modo durissimo. Una clamorosa lezionefu presidenta: "Laurascopre che esistono Stati che prevedono pena diper omosessuali. Meglio tardi che mai, peccato non abbia mai speso una parola perre i paesi musulmani che in nomesharia prevedono il reato di omosessualità - rimarca -, a volte punito pure con la", scrive la ...

Ultime Notizie dalla rete : Favorevole alla CRV - Parere favorevole alla manovra finanziaria per il triennio 2021-2023 - Press Release - Veneto Agenzia ANSA Laura Boldrini, delirio contro Giorgia Meloni: "Favorevole alla condanna a morte dei gay?". La durissima risposta della leader FdI

"Mi chiedo se la collega Giorgia Meloni si favorevole alla pena di morte per il fatto di essere gay, lesbiche e trans", disse Laura ...

