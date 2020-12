Fase 2 coronavirus e matrimoni: come ci si potrà sposare (Di giovedì 3 dicembre 2020) A breve sarà finalmente esecutivo l’annunciato nuovo Dpcm recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (qui il testo completo del documento). La direttiva fondamentale è però sempre legata a ragioni di prudenza e sicurezza. Pertanto continueranno a valere anche a partire da maggio, le note misure di distanziamento sociale, che assicurerebbero un minor rischio di contagio da Covid-19. Ma cosa succede ai matrimoni? potranno essere celebrati? e se sì, a quali condizioni? Facciamo il punto. Se ti interessa saperne di più sulla nuova app Immuni e le dichiarazioni del Garante della Privacy sulla tutela dei dati personali, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Fase 2 coronavirus e gli spostamenti: le ultime ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 3 dicembre 2020) A breve sarà finalmente esecutivo l’annunciato nuovo Dpcm recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (qui il testo completo del documento). La direttiva fondamentale è però sempre legata a ragioni di prudenza e sicurezza. Pertanto continueranno a valere anche a partire da maggio, le note misure di distanziamento sociale, che assicurerebbero un minor rischio di contagio da Covid-19. Ma cosa succede ai? potranno essere celebrati? e se sì, a quali condizioni? Facciamo il punto. Se ti interessa saperne di più sulla nuova app Immuni e le dichiarazioni del Garante della Privacy sulla tutela dei dati personali, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google Newse gli spostamenti: le ultime ...

MedicalFactsIT : Coronavirus: conclusa la fase 3 anche per il vaccino Moderna. Risultati ogni oltre più rosea aspettativa… - dariominore90 : RT @MedicalFactsIT: Coronavirus: conclusa la fase 3 anche per il vaccino Moderna. Risultati ogni oltre più rosea aspettativa #coronavirus #… - io_nicola : RT @MedicalFactsIT: Coronavirus: conclusa la fase 3 anche per il vaccino Moderna. Risultati ogni oltre più rosea aspettativa #coronavirus #… - menna_antonio : Questa frittata è stata ideata contro il coronavirus in fase di essere approvata dal comitato mondiale della salut… - AaronHLandau : RT @swissinfo_it: Diversi #vaccini si trovano in una fase avanzata di sviluppo. Le autorità devono ora convincere un'ampia fetta della popo… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase coronavirus Coronavirus, 49 nuovi positivi nel Cesenate: trend in fase calante. Un altro decesso CesenaToday L’ok inglese al vaccino Pfizer? Ecco perché l’Ema si prende più tempo. E non è burocrazia: “Guardare tutti i dati è più ragionevole”

Il vaccino anti Covid della Pfizer/BioNTech è stato il primo ad essere autorizzato nel Regno Unito da Mhra (Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari), l’istituzione inglese è ...

Anziani assediati dal virus in provincia

Altri sette casi a Gualtieri. E in appennino il focolaio di Villa Minozzo, dove per ora tutti sono asintomatici ...

Il vaccino anti Covid della Pfizer/BioNTech è stato il primo ad essere autorizzato nel Regno Unito da Mhra (Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari), l’istituzione inglese è ...Altri sette casi a Gualtieri. E in appennino il focolaio di Villa Minozzo, dove per ora tutti sono asintomatici ...