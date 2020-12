F1, previsioni meteo GP Sakhir: rischio pioggia nel weekend (Di giovedì 3 dicembre 2020) È ancora la pioggia a minacciare un weekend di gara di Formula 1. Questa volta, però, come accaduto proprio la scorsa settimana in Bahrain anche per il Gran Premio di Sakhir trattasi di una pioggerellina che non dovrebbe disturbare la programmazione. rischio pioggia soprattutto nelle libere 2 di venerdì 4 dicembre (75%) mentre per il resto del fine settimana il cielo sarà sereno con delle temperature che oscilleranno tra i 22 e i 24 gradi. C’è un 50% di probabilità di pioggia anche durante il corso della gara di domenica 6 dicembre attorno alle ore 21:00 locali. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 3 dicembre 2020) È ancora laa minacciare undi gara di Formula 1. Questa volta, però, come accaduto proprio la scorsa settimana in Bahrain anche per il Gran Premio ditrattasi di una pioggerellina che non dovrebbe disturbare la programmazione.soprattutto nelle libere 2 di venerdì 4 dicembre (75%) mentre per il resto del fine settimana il cielo sarà sereno con delle temperature che oscilleranno tra i 22 e i 24 gradi. C’è un 50% di probabilità dianche durante il corso della gara di domenica 6 dicembre attorno alle ore 21:00 locali. SportFace.

