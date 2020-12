F1 | Max Verstappen | “Non sarà un week-end facile”

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Maxè intervenuto durante la conferenza stampa del Gran Premio del Sakhir, penultimo atto del Mondiale di F1 2020. L’olandese si appresta a vivere la seconda competizione dell’anno all’interno del Bahrain International Circuit. Ricordiamo infatti che l’impianto arabo accoglie l’ultimo doubleheader della stagione, ma su piste completamente differenti. L’alfiere della Red Bull ha espresso un proprio parere in vista del-end. Alla vigilia della sedicesima prova del Mondiale, l’olandese vede le Mercedes nettamente superiori nonostante l’assenza del britannico Lewis Hamilton, impossibilitato a correre dopo aver contratto il Coronavirus: “Lewis non è qui, ma Valtteri e George ci sono e guidano la macchina più veloce. Nonun-end facile. Questo circuito aiuterà le vetture con più potenza e non noi”. In ...