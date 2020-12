F1 | la Renault conferma il test ad Abu Dhabi per Fernando Alonso

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 dicembre 2020) “Chi la dura la vince“. Dopo una lunga battaglia laha centrato il suo obiettivo:potrà prendere parte aidi Abuin programma il 15 dicembre che, sulla carta, sarebbero stati aperti solamente ai piloti rookies. La sessione, di fatto, ha assunto i connotati di un collaudo aperto nel quale le scuderie potranno schierare ben due monoposto. Una chance per Nando che potrà sfruttare questa occasione per mettere chilometri e abituarsi nuovamente a portare al limite una F1. Come riportano le cronache, l’asturiano, che a luglio 2021 compirà 40 anni, si sta preparando nei minimi dettagli dal punto di vista fisico, avendo già guidato la monoposto anglo-francese in occasione del secondo filming day che si è svolto a Barcellona. Dopo le indiscrezioni dei giorni passati, oggi sono ...