F1 Haas, Mick Schumacher: 'Raggiunto obiettivo che avevo da bambino' (Di giovedì 3 dicembre 2020) SAKHIR - " Sono molto eccitato ovviamente, per me è un sogno che si avvera. E' qualcosa che inseguivo da quando avevo 5 anni, da tutta l'infanzia. Adesso che è finalmente arrivato questo giorno è ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 3 dicembre 2020) SAKHIR - " Sono molto eccitato ovviamente, per me è un sogno che si avvera. E' qualcosa che inseguivo da quando5 anni, da tutta l'infanzia. Adesso che è finalmente arrivato questo giorno è ...

SkySportF1 : ULTIM'ORA #Formula1 UFFICIALE: @SchumacherMick correrà con la @HaasF1Team nel 2021 #SkyMotori #F1 - CorriereQ : F1 Haas, Mick Schumacher: “Orgoglioso del nome, correrò con il 47” - nicolasbettoni8 : RT @Aba_Tweet: Mick #Schumacher correrà in #F1 (con la Haas) nel Mondiale 2021. Iniziò tutto così... ?? - sportli26181512 : Mick Schumacher in F1: 'Obiettivo raggiunto, ora la seconda parte': Il leader del campionato di F2 si racconta in u… - f1grandprixit : #F1 | Haas, secondo L’Equipe Mick Schumacher potrebbe debuttare ad Abu Dhabi -