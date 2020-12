F1, George Russell: “Non ho obiettivi, voglio divertirmi alla guida della Mercedes. Non penso di poter vincere” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Giorni di attesa e poi l’annuncio nella mattinata di ieri: sarà il britannico George Russell a sostituire il sette volte campione del mondo di F1 Lewis Hamilton, in Mercedes, in vista del penultimo round del Mondiale 2020 che si disputerà a Sakhir (Bahrain). Russell, cresciuto nel programma dei giovani della Stella a tre punte e attualmente impegnato con la Williams, avrà quindi il compito di sostituire il fuoriclasse nativo di Stevenage per la positività di quest’ultimo al Covid-19. Una grande opportunità che il campione del mondo della F2 del 2018 non vorrà di certo lasciarsi sfuggire, disponendo di una vettura altamente competitiva che potrebbe consentirgli di lottare per la vittoria. In questo senso, Russell è stato preferito ad altri candidati come i piloti in ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) Giorni di attesa e poi l’annuncio nella mattinata di ieri: sarà il britannicoa sostituire il sette volte campione del mondo di F1 Lewis Hamilton, in, in vista del penultimo round del Mondiale 2020 che si disputerà a Sakhir (Bahrain)., cresciuto nel programma dei giovaniStella a tre punte e attualmente impegnato con la Williams, avrà quindi il compito di sostituire il fuoriclasse nativo di Stevenage per la positività di quest’ultimo al Covid-19. Una grande opportunità che il campione del mondoF2 del 2018 non vorrà di certo lasciarsi sfuggire, disponendo di una vettura altamente competitiva che potrebbe consentirgli di lottare per la vittoria. In questo senso,è stato preferito ad altri candidati come i piloti in ...

thebadrzouhir : RT @Mauro_Serafin: Oh ma pensate che clamoroso sarebbe se George Russell andasse forte con la Mercedes da subito non perché Bottas è scarso… - OA_Sport : F1, George Russell: “Non ho obiettivi, voglio divertirmi alla guida della Mercedes. Non penso di poter vincere” - sportli26181512 : Formula 1, Russell: da ultimo nel Mondiale con la Williams alla chance Mercedes: Da ultimo in classifica con la Wil… - DaddariosWho : RT @Mauro_Serafin: Oh ma pensate che clamoroso sarebbe se George Russell andasse forte con la Mercedes da subito non perché Bottas è scarso… - Mauro_Serafin : Oh ma pensate che clamoroso sarebbe se George Russell andasse forte con la Mercedes da subito non perché Bottas è s… -