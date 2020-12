F1, Alonso sbotta sui social: “Ecco perché l’Italia è un centro Covid da febbraio” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Fernando Alonso non ci sta e sbotta sui social a causa di un assembramento sul bus all’aeroporto di Malpensa. Il due volte campione del mondo di Formula 1 ha reagito in malomodo alla calca creatasi su uno dei pullman che portavano i passeggeri dall’aeroporto all’aereo e in una storia su Instagram, in seguito cancellata, ha scritto: “25 minuti ad aspettare qua. In teoria business class (ma la sala è chiusa). Quando capisci perché l’Italia è un centro Covid da febbraio“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 3 dicembre 2020) Fernandonon ci sta esuia causa di un assembramento sul bus all’aeroporto di Malpensa. Il due volte campione del mondo di Formula 1 ha reagito in malomodo alla calca creatasi su uno dei pullman che portavano i passeggeri dall’aeroporto all’aereo e in una storia su Instagram, in seguito cancellata, ha scritto: “25 minuti ad aspettare qua. In teoria business class (ma la sala è chiusa). Quando capisciè unda febbraio“. SportFace.

