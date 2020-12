Eurozona | si contrae l’attività terziaria

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – Per la prima volta in cinque mesi, spinta dalla forte contrazione del, l’economia del settore privato dell’di novembre torna a contrarsi. Lo rileva l’Indice PMI IHS Markit della Produzione Composita che si è attestato a 45,3 punti, diminuendo rispetto a 50 di ottobre, ma in leggero rialzo rispetto alla recente stima flash. L’indice – spiega Markit – è stato spinto al ribasso dalla contrazione deldel settore terziario che ha indicato il calo maggiore da maggio. Al contrario, la crescita della produzione manifatturiera si è mantenuta costante per il quinto mese consecutivo, malgrado abbia segnato il valore più debole da luglio. L’espansione manifatturiera dell’è stata sostenuta soprattutto dalla Germania, che a novembre è stata l’unica ...