Europa League, Roma-Young Boys: Fonseca rinuncia a Dzeko, Majoral dal 1?. Le formazioni ufficiali (Di giovedì 3 dicembre 2020) Alle ore 21,00 la Roma già qualificata vuole blindare il primo posto nel proprio gruppo di Europa League.I giallorossi affronteranno all'Olimpico gli svizzeri dello Young Boys in una gara che ha poco da dire per gli uomini di Paulo Fonseca che hanno come unico obiettivo quello di chiudere al primo posto. Le formazioni ufficiali del match.Roma (3-4-2-1): Lopez; Ibañez, Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Perez, Pedro; Mayoral. All. Fonseca Young Boys (4-3-3): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Zesiger, Lefort; Rieder, Aebischer, Garcia; Fassnacht, Nsame, Ngamaleu. All. Seoane Leggi su mediagol (Di giovedì 3 dicembre 2020) Alle ore 21,00 lagià qualificata vuole blindare il primo posto nel proprio gruppo di.I giallorossi affronteranno all'Olimpico gli svizzeri delloin una gara che ha poco da dire per gli uomini di Pauloche hanno come unico obiettivo quello di chiudere al primo posto. Ledel match.(3-4-2-1): Lopez; Ibañez, Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Perez, Pedro; Mayoral. All.(4-3-3): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Zesiger, Lefort; Rieder, Aebischer, Garcia; Fassnacht, Nsame, Ngamaleu. All. Seoane

