Europa League: Roma-Young Boys 3-1, giallorossi blindano primato (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Roma batte lo Young Boys per 3-1 e conquista aritmeticamente il primo posto nel Gruppo A di Europa League. Come all`andata sono gli svizzeri a passare in vantaggio, con la rete di Nsame al 34`, ma i giallorossi rimontano con Borja Mayoral al 44`, Calafiori al 59` (bordata dalla distanza per la prima rete da professionista del classe 2002) e Dzeko all`81`, che rendono così ininfluente l`ultima sfida del girone, contro il Cska Sofia.Quinta giornata: Roma-Young Boys 3-1, Cluj-CSKA Sofia 0-0 Classifica: Roma 13, Young Boys 7, Cluj 5, CSKA Sofia 2.Prima giornata: Young Boys-Roma 1-2, CSKA Sofia-Cluj 0-2 Seconda giornata: ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 4 dicembre 2020) Labatte loper 3-1 e conquista aritmeticamente il primo posto nel Gruppo A di. Come all`andata sono gli svizzeri a passare in vantaggio, con la rete di Nsame al 34`, ma irimontano con Borja Mayoral al 44`, Calafiori al 59` (bordata dalla distanza per la prima rete da professionista del classe 2002) e Dzeko all`81`, che rendono così ininfluente l`ultima sfida del girone, contro il Cska Sofia.Quinta giornata:3-1, Cluj-CSKA Sofia 0-0 Classifica:13,7, Cluj 5, CSKA Sofia 2.Prima giornata:1-2, CSKA Sofia-Cluj 0-2 Seconda giornata: ...

OptaPaolo : 1 - Per la prima volta il #Milan vince un match dopo essere andato in svantaggio di due gol in campo europeo, consi… - AntoVitiello : #Hauge ha preso parte a 4 gol in 8 partite con la maglia del #Milan tra Serie A e Europa League, con 3 reti e un as… - AntoVitiello : AC #Milan comunica che il tecnico Stefano #Pioli e il suo vice Giacomo Murelli sono risultati negativi al tampone e… - milanmagazine_ : TWEET - Pardo: 'Roma, Milan e Napoli, tre squadre forti che non snobbano l'E. League' - kaiharumamiura : RT @acmilan: Do you know who our current #UEL top scorer is? Find out in tonight's stats ?? -