Europa League, Milan doppio urrà: Celtic al tappeto 4-2 e pass per i sedicesimi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dalla grande paura alla rimonta scaccia-incubi. Il Milan risorge dalle sue ceneri nel giro di tre minuti e punisce un ottimo Celtic Glasgow nella ripresa. I rossoneri conquistano anche il pass per i sedicesimi approfittando della sconfitta dello Sparta Praga contro il Lilla. I punti di distacco tra il club italiano e la società ceca diventano 4 a un turno dalla fine, rendendo il Diavolo imprendibile.IL MATCHL'avvio della gara è un vero e proprio incubo. Dopo 7', Krunic pasticcia su un passaggio di Donnarumma e regala palla al Celtic. Rogic entra in area e non sbaglia la conclusione battendo il portiere rossonero. La situazione si fa critica per la squadra di Pioli, quando al 14' Eduard scatta sul filo del fuorigioco e salta il portiere con un pallonetto. Il momento difficile rilancia ...

