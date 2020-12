Europa League, Milan-Celtic 4-2: rimonta rossonera e qualificazioni ai sedicesimi, vince anche il Lille (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il Milan vince 4-2 contro il Celtic e si guadagna l'accesso ai sedicesimi di finale di Europa League.I rossoneri, al termine di una sfida davvero folle, hanno superato in rimonta gli scozzesi che erano andati avanti di due reti grazie a Rogic e Edouard. Gli uomini di Pioli l'hanno ripresa nel primo tempo grazie a una punizione di Calhanoglu e al mancino di Samu Castillejo che tra il 24' e il 26' hanno rimesso a posto le cose. Nella ripresa sale in cattedra Hauge che prima pareggia con una splendida azione personale e poi serve a Brahim Diaz un diagonale perfetto che lo spagnolo trasforma in gol con un preciso tocco-sotto. Nell'altra sfida del girone il Lille supera 2-1 anche qui in rimonta lo Sparta Praga, a decidere ... Leggi su mediagol (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il4-2 contro ile si guadagna l'accesso aidi finale di.I rossoneri, al termine di una sfida davvero folle, hanno superato ingli scozzesi che erano andati avanti di due reti grazie a Rogic e Edouard. Gli uomini di Pioli l'hanno ripresa nel primo tempo grazie a una punizione di Calhanoglu e al mancino di Samu Castillejo che tra il 24' e il 26' hanno rimesso a posto le cose. Nella ripresa sale in cattedra Hauge che prima pareggia con una splendida azione personale e poi serve a Brahim Diaz un diagonale perfetto che lo spagnolo trasforma in gol con un preciso tocco-sotto. Nell'altra sfida del girone ilsupera 2-1qui inlo Sparta Praga, a decidere ...

AntoVitiello : AC #Milan comunica che il tecnico Stefano #Pioli e il suo vice Giacomo Murelli sono risultati negativi al tampone e… - OptaPaolo : 1 - Per la prima volta il #Milan vince un match dopo essere andato in svantaggio di due gol in campo europeo, consi… - AntoVitiello : #Milan aritmeticamente ai sedicesimi di Europa League dopo la vittoria col Celtic e il Ko dello Sparta. Terzo gol p… - MateNapoli1 : Ma quanto gasa l'inno dell'Europa League - goccedicristall : Il mio sogno è vincere l'Europa League, tanto il Milan è al secondo posto come detentore di Champions league. #MilanCeltic -