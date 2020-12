Europa League: Milan ancora in campo alle 18.55, su Tv8 il Napoli. Ecco il programma TV (Di giovedì 3 dicembre 2020) Gattuso Anche la Uefa Europa League 2020/21 arriva alla quinta e penultima giornata della fase a gironi. Impegnate tre squadre italiane: Milan, Napoli e Roma. I rossoneri giocano alle 18.55 a Milano contro il Celtic, mentre gli azzurri e i giallorossi scendono in campo alle 21.00, rispettivamente in trasferta contro gli olandesi dell’Alkmaar e in casa contro gli svizzeri dello Young Boys. Le tre partite, insieme alle altre in programma, sono trasmesse in esclusiva dai canali Sky, con il match degli uomini di Gattuso anche in chiaro su Tv8. Europa League 2020/21: dove seguire le partite di giovedì 3 dicembre Le partite di Europa League si giocano ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 3 dicembre 2020) Gattuso Anche la Uefa2020/21 arriva alla quinta e penultima giornata della fase a gironi. Impegnate tre squadre italiane:e Roma. I rossoneri giocano18.55 ao contro il Celtic, mentre gli azzurri e i giallorossi scendono in21.00, rispettivamente in trasferta contro gli olandesi dell’Alkmaar e in casa contro gli svizzeri dello Young Boys. Le tre partite, insiemealtre in, sono trasmesse in esclusiva dai canali Sky, con il match degli uomini di Gattuso anche in chiaro su Tv8.2020/21: dove seguire le partite di giovedì 3 dicembre Le partite disi giocano ...

