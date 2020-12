Europa League: Milan ai sedicesimi, Roma prima e il Napoli spera (Di venerdì 4 dicembre 2020) AGI - Milan già ai sedicesimi, Roma al primo posto nel suo girone con una gara di anticipo, e qualificazione rimandata per il Napoli. E' questo il bilancio della serata delle squadre italiane impegnate in Europa League. I titoli sono tutti per la squadra di mister Pioli che ha festeggiato alla grande il suo ritorno in panchina dopo 18 giorni di assenza per il Covid. I rossoneri, ancora privi della stella Ibrahimovic, sono partiti malissimo con il Celtic: 0-2 nel giro di un quarto d'ora. Poi, c'è stata la rimonta in due minuti grazie a Calhanoglu e Castillejo e nella ripresa Hauge e Brahim Diaz hanno portato il bottino a 4 reti che valgono i tre punti e il passaggio ai sedicesimi con un turno di anticipo. Anche la Roma ha vinto in rimonta con ... Leggi su agi (Di venerdì 4 dicembre 2020) AGI - Milan già aial primo posto nel suo girone con una gara di anticipo, e qualificazione rimandata per il. E' questo il bilancio della serata delle squadre italiane impegnate in. I titoli sono tutti per la squadra di mister Pioli che ha festeggiato alla grande il suo ritorno in panchina dopo 18 giorni di assenza per il Covid. I rossoneri, ancora privi della stella Ibrahimovic, sono partiti malissimo con il Celtic: 0-2 nel giro di un quarto d'ora. Poi, c'è stata la rimonta in due minuti grazie a Calhanoglu e Castillejo e nella ripresa Hauge e Brahim Diaz hanno portato il bottino a 4 reti che valgono i tre punti e il passaggio aicon un turno di anticipo. Anche laha vinto in rimonta con ...

ALKMAAR (OLANDA) (ITALPRESS) – Il Napoli fallisce la prima opportunità per archiviare il girone di Europa League. Dopo la sorprendente sconfitta dell’andata, gli azzurri non vanno oltre l’1-1 (in gol ...

La Roma batte 3-1 lo Young Boys qualificandosi ai sedecesimi di Europa League da prima del girone. Ecco il commento dell'inviato di Calciomercato.it ...

