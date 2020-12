Europa League, la Roma torna grande: 3-1 allo Young Boys. Ospina salva il Napoli (Di giovedì 3 dicembre 2020) Anche la serata di Europa League regala sorrisi alle italiane. La Roma conquista il pass per i sedicesimi mettendo in mostra una prova di forza: strapazzato lo Young Boys con un netto 3-1. I giallorossi fanno sul serio e dimenticano lo scivolone contro il Napoli in campionato. Proprio gli azzurri, invece, non portano a casa i tre punti, ma si salvano in casa dell'AZ Alkmaar.AZ-NapoliVincere per dare continuità agli ultimi risultati: questo è il grande obiettivo del Napoli. Gli azzurri partono fortissimo e dopo 3' sono già in vantaggio con Mertens che gira sul secondo palo un pallone di Di Lorenzo. Col passare dei minuti, però, cresce l'AZ che si rende pericoloso verso la mezz'ora ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 3 dicembre 2020) Anche la serata diregala sorrisi alle italiane. Laconquista il pass per i sedicesimi mettendo in mostra una prova di forza: strapazzato locon un netto 3-1. I girossi fanno sul serio e dimenticano lo scivolone contro ilin campionato. Proprio gli azzurri, invece, non portano a casa i tre punti, ma sino in casa dell'AZ Alkmaar.AZ-Vincere per dare continuità agli ultimi risultati: questo è ilobiettivo del. Gli azzurri partono fortissimo e dopo 3' sono già in vantaggio con Mertens che gira sul secondo palo un pne di Di Lorenzo. Col passare dei minuti, però, cresce l'AZ che si rende pericoloso verso la mezz'ora ...

