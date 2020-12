Europa League, la Roma batte lo Young Boys ed è prima. Napoli pareggia con l’AZ, qualificazione rinviata (Di giovedì 3 dicembre 2020) Una vittoria e un pareggio per le squadre italiane impegnate nella quinta giornata della fase a gironi dell’Europa League 2020-2021. La Roma ha sconfitto lo Young Boys per 3-1 allo Stadio Olimpico. Gli svizzeri sono passati in vantaggio al 34? con il gol di Nsame, lanciato lungo da Lefort e poi bravo nel controllare la sfera in area. I giallorossi hanno poi alzato il livello del loro gioco e hanno pareggiato al 44? col colpo di testa di Mayoral su una ribattuta del portiere, poi al 59? ci ha pensato Calafiori a siglare il gol della vittoria con una missile dalla lunga distanza. All’81mo minuto è arrivata anche la stoccata di Dzeko. I capitolini si sono così assicurati il primo posto nel girone e saranno testa di serie nel sorteggio dei sedicesimi di finale. Il Napoli ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) Una vittoria e un pareggio per le squadre italiane impegnate nella quinta giornata della fase a gironi dell’2020-2021. Laha sconfitto loper 3-1 allo Stadio Olimpico. Gli svizzeri sono passati in vantaggio al 34? con il gol di Nsame, lanciato lungo da Lefort e poi bravo nel controllare la sfera in area. I giallorossi hanno poi alzato il livello del loro gioco e hannoto al 44? col colpo di testa di Mayoral su una ribattuta del portiere, poi al 59? ci ha pensato Calafiori a siglare il gol della vittoria con una missile dalla lunga distanza. All’81mo minuto è arrivata anche la stoccata di Dzeko. I capitolini si sono così assicurati il primo posto nel girone e saranno testa di serie nel sorteggio dei sedicesimi di finale. Il...

