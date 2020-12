Europa League, il Tottenham pareggia e si qualifica. Anche Lille e Villarreal ai sedicesimi (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA - Il Tottenham di Mourinho pareggia 3-3 sul campo del Lask Linz nel quinto turno della fase a gironi di Europa League e si qualifica per i sedicesimi di finale. La formazione inglese, passata in ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA - Ildi Mourinho3-3 sul campo del Lask Linz nel quinto turno della fase a gironi die siper idi finale. La formazione inglese, passata in ...

AntoVitiello : AC #Milan comunica che il tecnico Stefano #Pioli e il suo vice Giacomo Murelli sono risultati negativi al tampone e… - OptaPaolo : 1 - Per la prima volta il #Milan vince un match dopo essere andato in svantaggio di due gol in campo europeo, consi… - AntoVitiello : #Milan aritmeticamente ai sedicesimi di Europa League dopo la vittoria col Celtic e il Ko dello Sparta. Terzo gol p… - ItaSportPress : Milan, Diaz: 'Ibra mi manca tanto, ma siamo felici della nostra prestazione' - - GIUSPEDU : RT @MilanLiveIT: FINITA! #MilanCeltic 4-2: super Hauge, rossoneri ai Sedicesimi di Europa League ?? -