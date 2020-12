Europa League: il Napoli non va oltre il pari contro l’Az, qualificazione rimandata (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAll’AFAS Stadion di Alkmaar il Napoli strappa soltanto un pareggio e rimanda la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Dopo la sorprendente sconfitta dell’andata, gli azzurri non vanno oltre l’1-1 (in gol Mertens e Martins Indi) in casa dell’indigesto AZ Alkmaar e rinviano il verdetto all’ultima giornata in programma il prossimo giovedi’. Al ‘San Paolo’ – che potrebbe diventare ufficialmente lo ‘Stadio Maradona’ – ai partenopei, ancora primi, bastera’ evitare la sconfitta contro la Real Sociedad, indipendentemente dal risultato di Rijeka-AZ, per staccare il pass per i sedicesimi. Gli olandesi bussano alla porta di Ospina dopo dieci secondi con la conclusione di Gudmundsson ma iNapoli non resta a guardare e incanala il match su binari ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAll’AFAS Stadion di Alkmaar ilstrappa soltanto un pareggio e rimanda laai sedicesimi di. Dopo la sorprendente sconfitta dell’andata, gli azzurri non vannol’1-1 (in gol Mertens e Martins Indi) in casa dell’indigesto AZ Alkmaar e rinviano il verdetto all’ultima giornata in programma il prossimo giovedi’. Al ‘San Paolo’ – che potrebbe diventare ufficialmente lo ‘Stadio Maradona’ – ai partenopei, ancora primi, bastera’ evitare la sconfittala Real Sociedad, indipendentemente dal risultato di Rijeka-AZ, per staccare il pass per i sedicesimi. Gli olandesi bussano alla porta di Ospina dopo dieci secondi con la conclusione di Gudmundsson ma inon resta a guardare e incanala il match su binari ...

