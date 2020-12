Europa League, il Milan batte 4-2 il Celtic e va ai sedicesimi (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nella 5a giornata di Europa League, il Milan batte 4-2 il Celtic in rimonta e si qualifica per i sedicesimi con un turno di anticipo, grazie alla vittoria del Lille sullo Sparta Praga. Turnover cauto per Pioli, che torna in panchina dopo essere guarito dal coronavirus: ancora assenti Ibra e Leao, davanti c'è Rebic. Hauge titolare. In difesa Dalot e Gabbia. Riposano Romagnoli e Calabria. Inizio choc per i rossoneri. Al 7’ vantaggio improvviso del Celtic con Rogic. L'australiano calcia forte di sinistro e buca Donnarumma. All’11’ si fa male Kjaer e viene sostituito da Romagnoli, poi al 14’ Christie serve Edouard in profondità, mettendo l'attaccante francese davanti a Donnarumma superato con uno splendido scavetto.Il Celtic che non ha nulla da perdere ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nella 5a giornata di, il4-2 ilin rimonta e si qualifica per icon un turno di anticipo, grazie alla vittoria del Lille sullo Sparta Praga. Turnover cauto per Pioli, che torna in panchina dopo essere guarito dal coronavirus: ancora assenti Ibra e Leao, davanti c'è Rebic. Hauge titolare. In difesa Dalot e Gabbia. Riposano Romagnoli e Calabria. Inizio choc per i rossoneri. Al 7’ vantaggio improvviso delcon Rogic. L'australiano calcia forte di sinistro e buca Donnarumma. All’11’ si fa male Kjaer e viene sostituito da Romagnoli, poi al 14’ Christie serve Edouard in profondità, mettendo l'attaccante francese davanti a Donnarumma superato con uno splendido scavetto.Ilche non ha nulla da perdere ...

