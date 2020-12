Europa League, i risultati di oggi: vittorie per Roma e Milan, pareggio per il Napoli (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, Arsenal, Villareal, Dinamo Zagabria, Hoffenheim si sono assicurati il primo posto nei rispettivi gironi di Europa League grazie ai risultati ottenuti nella quinta giornata della fase a gironi. Bayer Leverkusen e Sparta Praga si giocheranno il primato nello scontro diretto di settimana prossima (ai cechi basta un pareggio). Glasgow Rangers e Benfica volano a braccetto ai sedicesimi di finale, proprio come Granada e PSV. Il Napoli è in testa al gruppo F con 2 punti di vantaggio su Real Sociedad e AZ Alkmaar, ma il passaggio del turno si deciderà all’ultima giornata: i partenopei incroceranno gli spagnoli, gli olandesi se la dovranno vedere col Rijeka. Sedicesimi di finale anche per Leicester e Braga (appaiati a quota 10 nel gruppo G, gli inglesi hanno il vantaggio degli scontri ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 dicembre 2020), Arsenal, Villareal, Dinamo Zagabria, Hoffenheim si sono assicurati il primo posto nei rispettivi gironi digrazie aiottenuti nella quinta giornata della fase a gironi. Bayer Leverkusen e Sparta Praga si giocheranno il primato nello scontro diretto di settimana prossima (ai cechi basta un). Glasgow Rangers e Benfica volano a braccetto ai sedicesimi di finale, proprio come Granada e PSV. Ilè in testa al gruppo F con 2 punti di vantaggio su Real Sociedad e AZ Alkmaar, ma il passaggio del turno si deciderà all’ultima giornata: i partenopei incroceranno gli spagnoli, gli olandesi se la dovranno vedere col Rijeka. Sedicesimi di finale anche per Leicester e Braga (appaiati a quota 10 nel gruppo G, gli inglesi hanno il vantaggio degli scontri ...

