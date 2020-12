Europa League, AZ Alkmaar-Napoli: Mertens e Insigne a guidare l’attacco. Le formazioni ufficiali (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il Napoli per conquistare il pass per i sedicesimi di finale di Europa League.Gli azzurri in serata affronteranno in trasferta l'AZ di Alkmaar, ai partenopei serve una vittoria per non rischiare nulla e conquistare con un turno d'anticipo la qualificazione al prossimo turno. Le formazioni ufficiali del match.AZ Alkmaar (4-3-3): Bizot; Sugawara, Martins Indi, Hatzidiakos, Wijndal; De Wit, Koopmeiners, Midtsjo; Stengs, Gudmundsson, Aboukhlal. All. SlotNapoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabiàn, Bakayoko, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso Leggi su mediagol (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ilper conquistare il pass per i sedicesimi di finale di.Gli azzurri in serata affronteranno in trasferta l'AZ di, ai partenopei serve una vittoria per non rischiare nulla e conquistare con un turno d'anticipo la qualificazione al prossimo turno. Ledel match.AZ(4-3-3): Bizot; Sugawara, Martins Indi, Hatzidiakos, Wijndal; De Wit, Koopmeiners, Midtsjo; Stengs, Gudmundsson, Aboukhlal. All. Slot(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabiàn, Bakayoko, Zielinski; Politano,. All. Gattuso

