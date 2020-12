Europa League, Az Alkmaar-Napoli 1-1 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Finisce 1-1 la sfida di Alkmaar tra AZ e Napoli, nella quinta giornata del Gruppo F di Europa League. I partenopei passano in vantaggio dopo 6' con Mertens, provano a difendere il risultato, ma vengono raggiunti a inizio ripresa da Martins Indi (54'), sugli sviluppi di corner. Pochi minuti dopo vengono salvati da Ospina, che para il rigore di Koopmeiners impedendo agli olandesi di ribaltarla. La qualificazione ai sedicesimi si deciderà tra 7 giorni al San Paolo contro la Real Sociedad. Al Napoli basta un pareggio per accedere ai sedicesimi:Quinta giornata: AZ-Napoli 1-1, Real Sociedad-Rijeka 2-2 Classifica: Napoli 10, AZ Alkmaar, Real Sociedad 8, Rijeka 0Prima giornata: Napoli-AZ Alkmaar 0-1, Rijeka-Real Sociedad 0-1 ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 4 dicembre 2020) Finisce 1-1 la sfida ditra AZ e, nella quinta giornata del Gruppo F di. I partenopei passano in vantaggio dopo 6' con Mertens, provano a difendere il risultato, ma vengono raggiunti a inizio ripresa da Martins Indi (54'), sugli sviluppi di corner. Pochi minuti dopo vengono salvati da Ospina, che para il rigore di Koopmeiners impedendo agli olandesi di ribaltarla. La qualificazione ai sedicesimi si deciderà tra 7 giorni al San Paolo contro la Real Sociedad. Albasta un pareggio per accedere ai sedicesimi:Quinta giornata: AZ-1-1, Real Sociedad-Rijeka 2-2 Classifica:10, AZ, Real Sociedad 8, Rijeka 0Prima giornata:-AZ0-1, Rijeka-Real Sociedad 0-1 ...

