Europa Conference League: regolamento e modalità di svolgimento. I dettagli

Il comitato esecutivo della UEFA ha ufficializzato la creazione di una terza coppa europea per club: l'Europa Conference League. In totale, le squadre che parteciperanno al torneo saranno 184, di cui almeno una per ognuna delle 55 federazioni UEFA e 46 provenienti dalla UEFA Champions League o dalla UEFA Europa League. La finale si giocherà a Tirana. Prima della fase a gironi ci saranno tre turni di qualificazione e un turno di spareggio (suddiviso in un percorso principale e un percorso Campioni, riservato alle squadre che provengono dal percorso Campioni di UEFA Champions League).

