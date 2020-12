Europa Conference League, la prima finale si giocherà a Tirana (Di giovedì 3 dicembre 2020) La prima finale di Europa Conference League si giocherà a Tirana. È quanto è stato decretato dal Comitato esecutivo della UEFA La prima finale dell‘Europa Conference League si giocherà a Tirana. È quanto deciso dal Comitato esecutivo della UEFA. Per la finale della prima edizione della competizione è stata scelta Tirana, capitale dell’Albania. La partita si giocherà nella nuovissima National Arena, dalla capienza di 21.690 posti a sedere. Lo stadio è stato inaugurato nel novembre 2019 con la sfida delle qualificazioni europee tra Albania e Francia. In totale, le squadre che ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ladisi. È quanto è stato decretato dal Comitato esecutivo della UEFA Ladell‘si. È quanto deciso dal Comitato esecutivo della UEFA. Per ladellaedizione della competizione è stata scelta, capitale dell’Albania. La partita sinella nuovissima National Arena, dalla capienza di 21.690 posti a sedere. Lo stadio è stato inaugurato nel novembre 2019 con la sfida delle qualificazioni europee tra Albania e Francia. In totale, le squadre che ...

Dopo più di 20 anni ci sarà una terza competizione europea per club: la UEFA Europa Conference League, che prenderà il via dalla stagione 2021/22.

