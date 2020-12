EUR/USD sale dopo il forte PMI servizi e delle vendite al dettaglio dell’UE (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il rialzo dell’EUR/USD ha subito una spinta oggi dopo le forti vendite al dettaglio e i migliori PMI servizi dall’Unione europea. La coppia è quotata a 1,2125, che è del 14% sopra il minimo da inizio anno di 1,0630. Continua il rialzo EUR/USDLe vendite al dettaglio europee sono aumentate a ottobre In un rapporto pubblicato oggi, l’Eurostat ha affermato che il volume delle vendite al dettaglio è aumentato dell’1,5% a ottobre, poiché la regione ha continuato a riprendersi dalla pandemia. Questo aumento mensile è stato migliore del calo dell’1,7% del mese precedente. Le vendite sono aumentate di un tasso annualizzato del 4,3%, anche migliore dell’aumento del mese precedente del 2,5%. Gli economisti intervistati ... Leggi su invezz (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il rialzo dell’EUR/USD ha subito una spinta oggile fortiale i migliori PMIdall’Unione europea. La coppia è quotata a 1,2125, che è del 14% sopra il minimo da inizio anno di 1,0630. Continua il rialzo EUR/USDLealeuropee sono aumentate a ottobre In un rapporto pubblicato oggi, l’Eurostat ha affermato che il volumealè aumentato dell’1,5% a ottobre, poiché la regione ha continuato a riprendersi dalla pandemia. Questo aumento mensile è stato migliore del calo dell’1,7% del mese precedente. Lesono aumentate di un tasso annualizzato del 4,3%, anche migliore dell’aumento del mese precedente del 2,5%. Gli economisti intervistati ...

