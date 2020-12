Esce 10 dicembre il cofanetto del magistrale lavoro di Lorenzo Palloni e Vittoria Macioci

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 3 dicembre 2020) DESOLATION CLUB ha un primato. In un solo anno, i due autori del fumetto pubblicato da saldaPress si sono aggiudicati i due premi di categoria nel corso di due edizioni consecutive di Lucca Comics & Games e Lucca Changes: nel 2019è stato proclamato miglior sceneggiatore e nel 2020‘VicMac’miglior disegnatrice. Un doppio riconoscimento che sancisce l’importanza della serie in due volumi e dei suoi disegnatori. Per suggellare questo doppio traguardo, per celebrarne l’importanza e permettere a chi si fosse perso i due volumi di collezionarli in una prestigiosa nuova edizione, saldaPress il 10porta in libreria e in fumetteria DESOLATION CLUB –vol. 1 e 2 (euro 40)l’edizione definitiva dei due volumi raccolti in un elegante ...