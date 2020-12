Ero in cella ma mia mamma non lo sapeva

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Giuseppe Scopelliti Pubblichiamo ampi stralci del libro-intervista a Giuseppe Scopelliti Io sono libero Pubblichiamo ampi stralci del libro-intervista a Giuseppe Scopelliti Io sono libero. Sentire il rumore metallico delle chiavi e delle porte di ferro che si chiudono alle tue spalle ti fa avvertire una sensazione di distacco dal mondo reale. Come se si perdesse il filo conduttore della vita e si accedesse ad una dimensione sconosciuta. E poi l'incognita: la paura e l'ansia generate da un «circuito», quello del carcere, che appare come un abisso profondo che vorresti superare, ma che non riesci a misurare. Entrando in questo mondo, ho subito ricordato le mie visite al cimitero, quando andavo a pregare per i miei cari: da vivo camminavo tra i morti, percorrevo i sentieri in mezzo ai sepolcri con l'idea di dover continuare il racconto della vita non appena fossi uscito ...