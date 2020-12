Enzo Pellegrino | dalla tv al cinema col film “Eva”

(Di giovedì 3 dicembre 2020) di Francesco La Monica Famosissimo nel mondo della notte salernitana, nonché ottimo produttore, Vincsi lancia in un nuovo progetto. L’ideatore del programma “Stress di notte”, in onda dal ’93 su Telecolore prima, e Tv Oggi poi, sarà infatti produttore di unche, entro la fine del prossimo anno, sarà disponibile sulle piattaforme Netflix e Sky, nonché nelle saletografiche quando, finalmente, sarà possibile frequentarle. Il lungometraggio, che con ogni probabilità sarà intitolato, con la regia di Salvatore Metastasio, vedrà la partecipazione sul set di Morena Gentile, ultimamente impegnata nella fiction sulla vita di Rita Levi Montalcini, in onda su Raiuno lo scorso 26 novembre, e di Pierluigi Gigante, giovane attore salernitano, già impegnato nella serie di successo ...

