Enzo Paolo e Carmen Russo alle Iene | intimità particolare

Leggi su kronic

(Di giovedì 3 dicembre 2020)Turchi e, ecco come il Coronavirus ha inciso sulla relazione(web source)Siamo abituati a considerareTurchi epraticamente come un’unica entità. La coppia è sposata dal 1987, entrambi brini, si sono conosciuti dietro le quinte di Drive In e da quel giorno non si sono mai lasciati. Tuttavia in una recente intervista,ha affermato che il Covid e la paura di contagiarsi l’uno con l’altro ha preso il sopravvento nel loro rapporto.(Instagram)Se fino a un mese fa, la moglie amatissima di...