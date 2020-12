Energia, il settore guida lo sviluppo sostenibile per un italiano su tre (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – Per più di un italiano su tre (36%) il settore energetico trainerà la transizione verso uno sviluppo sostenibile ma per il 26% dei cittadini teme che “la transizione energetica non avrà mai luogo”. Sono i risultati di un sondaggio dal titolo “Gli Italiani e l’Energia“, realizzato da Ipsos per Legambiente e La Nuova Ecologia e presentati nella seconda giornata del Forum QualEnergia organizzato da Legambiente, La Nuova Ecologia e Kyoto Club in partnership con Cobat. Se il 71% di dice “ottimista” e si pone un orizzonte temporale per l’abbandono dei combustibili fossili, il 57% ritiene che questo avverrà prima del 2050. Buona la familiarità degli italiani con le energie rinnovabili (il 55%) anche se solo il 6% ha dichiarato nel sondaggio di avere una conoscenza approfondita ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – Per più di unsu tre (36%) ilenergetico trainerà la transizione verso unoma per il 26% dei cittadini teme che “la transizione energetica non avrà mai luogo”. Sono i risultati di un sondaggio dal titolo “Gli Italiani e l’“, realizzato da Ipsos per Legambiente e La Nuova Ecologia e presentati nella seconda giornata del Forum Qualorganizzato da Legambiente, La Nuova Ecologia e Kyoto Club in partnership con Cobat. Se il 71% di dice “ottimista” e si pone un orizzonte temporale per l’abbandono dei combustibili fossili, il 57% ritiene che questo avverrà prima del 2050. Buona la familiarità degli italiani con le energie rinnovabili (il 55%) anche se solo il 6% ha dichiarato nel sondaggio di avere una conoscenza approfondita ...

