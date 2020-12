Enea Bastianini campione, l’epica ascesa della Bestia (Di giovedì 3 dicembre 2020) Enea Bastianini si è da poco laureato campione del mondo Moto2. Ha riportato in Italia il titolo della classe di mezzo dopo il 2018, quando a vincerlo fu Pecco Bagnaia. Il 30 Dicembre 1997 a Rimini, epicentro della magica terra dei motori, nasce Enea. Papà Emilio è un commerciante ambulante di abbigliamento e, data l’insistenza del piccolo, non esita in metterlo in sella alla prima minimoto. Enea ha soli 3 anni e 3 mesi, ma la passione e il sogno di una vita sono appena scattati: il 33 sarà il suo numero all’esordio nel Motomondiale 14 anni dopo. Quel primo mezzo era dotato in realtà di rotelle, tuttavia Bastianini alla terza giornata di divertimento sulla pista di kart di Cattolica chiederà di toglierle. Enea ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020)si è da poco laureatodel mondo Moto2. Ha riportato in Italia il titoloclasse di mezzo dopo il 2018, quando a vincerlo fu Pecco Bagnaia. Il 30 Dicembre 1997 a Rimini, epicentromagica terra dei motori, nasce. Papà Emilio è un commerciante ambulante di abbigliamento e, data l’insistenza del piccolo, non esita in metterlo in sella alla prima minimoto.ha soli 3 anni e 3 mesi, ma la passione e il sogno di una vita sono appena scattati: il 33 sarà il suo numero all’esordio nel Motomondiale 14 anni dopo. Quel primo mezzo era dotato in realtà di rotelle, tuttaviaalla terza giornata di divertimento sulla pista di kart di Cattolica chiederà di toglierle....

wthizdat : RT @RaiSport: ?? Il grande salto di Enea #Bastianini Il campione ?? del Mondo della #Moto2 la prossima stagione debutta in #Motogp: 'Emozione… - fmimolise : Enea Bastianini: “I salvataggi? Ho studiato Marc Marquez”: Il campione del mondo di Moto2 si prepara al grande salt… - andre_loggia94 : RT @RaiSport: ?? Il grande salto di Enea #Bastianini Il campione ?? del Mondo della #Moto2 la prossima stagione debutta in #Motogp: 'Emozione… - inmaculadaglezc : RT @RaiSport: ?? Il grande salto di Enea #Bastianini Il campione ?? del Mondo della #Moto2 la prossima stagione debutta in #Motogp: 'Emozione… - LaGrace82 : RT @RaiSport: ?? Il grande salto di Enea #Bastianini Il campione ?? del Mondo della #Moto2 la prossima stagione debutta in #Motogp: 'Emozione… -