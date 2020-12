Emergenza Covid, parla Ippolito (Spallanzani): ‘Chi ha avuto il Covid non deve vaccinarsi’ (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Chi ha avuto il Covid non deve vaccinarsi controllo la malattia perché ha sviluppato anticorpi naturali, semmai dovrà controllare il livello di questi anticorpi.” Per Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Isitituto Spallanzani di Roma, una persona che è già entrata con contatto con il virus non dovrà ricorrere al vaccino. Dopo l’approvazione del trattamento di Pfizer da parte del Regno Unito e le dichiarazioni dell’Ema, l’attenzione di queste settimane è tutta rivolta al vaccino. Leggi anche: Natale e il nuovo Dpcm, tra spostamenti vietati e coprifuoco: ecco la bozza del Decreto Locatelli e le vaccinazioni da gennaio Sulle tempistiche della somministrazione, si pronuncia invece Franco Locatelli, presidente del Css e membro del Cts: “il 29 dicembre e il 12 gennaio l’Ema si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Chi hailnonvaccinarsi controllo la malattia perché ha sviluppato anticorpi naturali, semmai dovrà controllare il livello di questi anticorpi.” Per Giuseppe, direttore scientifico dell’Isititutodi Roma, una persona che è già entrata con contatto con il virus non dovrà ricorrere al vaccino. Dopo l’approvazione del trattamento di Pfizer da parte del Regno Unito e le dichiarazioni dell’Ema, l’attenzione di queste settimane è tutta rivolta al vaccino. Leggi anche: Natale e il nuovo Dpcm, tra spostamenti vietati e coprifuoco: ecco la bozza del Decreto Locatelli e le vaccinazioni da gennaio Sulle tempistiche della somministrazione, si pronuncia invece Franco Locatelli, presidente del Css e membro del Cts: “il 29 dicembre e il 12 gennaio l’Ema si ...

ItaliaViva : Dichiarazione di voto di @Vito_DeFilippo, alla Camera, sull'informativa del Ministro della Salute sulle ulteriori m… - Corriere : Vaccino, Mantovani: «Siamo in emergenza, giusto accelerare. I primi ad averlo siano i medici» - Agenzia_Ansa : Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, doppia emergenza ai tempi del Covid - LO… - Mariacesca2 : @emergency_ong @GinoStrada Riapra ospedale di Castrovillari x l emergenza COVID in Calabria. È una struttura nuova… - legagecentro : ??????Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.82?????? 3 Dicembre 2020 EMERGENZA COVID-19 Disposizioni urgenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid: nessun paziente deve essere lasciato solo La Repubblica NUOVA ORDINANZA REGIONE VENETO – N.156: ESERCIZI COMMERCIALI AL DETTAGLIO

Il 24 novembre 2020, il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, Luca Zaia, ha adottato l’ordinanza n. 156, nella quale sono indicate le nuove misure relative agli esercizi di commercio al dettag ...

Coronavirus, a Leonardo la Business Hero in Uk per impegno eccezionale

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - L'organizzazione delle Camere di Commercio del Regno Unito (British Chambers of Commerce) ha assegnato a Leonardo il ...

Il 24 novembre 2020, il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, Luca Zaia, ha adottato l’ordinanza n. 156, nella quale sono indicate le nuove misure relative agli esercizi di commercio al dettag ...Roma, 3 dic. (Adnkronos) - L'organizzazione delle Camere di Commercio del Regno Unito (British Chambers of Commerce) ha assegnato a Leonardo il ...