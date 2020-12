Elliott compra Casa Milan: affare verso la fumata bianca (Di giovedì 3 dicembre 2020) La Gazzetta dello Sport conferma che sono avviati i contatti con Vittoria Assicurazioni, proprietaria dell'immobile, per finalizzare l'operazione. C'è aria di fumata bianca. Il 9 novembre il club ha ... Leggi su milanlive (Di giovedì 3 dicembre 2020) La Gazzetta dello Sport conferma che sono avviati i contatti con Vittoria Assicurazioni, proprietaria dell'immobile, per finalizzare l'operazione. C'è aria di. Il 9 novembre il club ha ...

Il fondo Elliott vuole investire nel Milan e lo ha dimostrato in questi anni. Nonostante le voci su una futura cessione, ha sempre continuato a immettere denaro per il ...

Casa Milan: il club rossonero è pronto a comprare l’immobile

