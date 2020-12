Elliot Page dopo il coming out come transgender, cosa cambierà in The Umbrella Academy? (Di giovedì 3 dicembre 2020) Elliot Page da qualche giorno ha fatto coming out come persona transgender e per fortuna, a discapito di quanto gli era stato consigliato ad inizio carriera (quando gli venne detto di non rivelare il proprio orientamento sessuale per timore di non lavorare più), il mondo di Hollywood gli ha espresso solidarietà e lo ha accolto a braccia aperte. Ad esprimergli pieno sostegno è stata anche la serie The Umbrella Academy in cui Elliot Page ha interpretato per due stagioni il ruolo di Vanya Hargreeves. “Siamo così orgogliosi del nostro supereroe, ti amiamo Elliot!” So proud of our superhero! WE LOVE YOU Elliot!!! — Umbrella Academy (@UmbrellaAcad) ... Leggi su biccy (Di giovedì 3 dicembre 2020)da qualche giorno ha fattooutpersonae per fortuna, a discapito di quanto gli era stato consigliato ad inizio carriera (quando gli venne detto di non rivelare il proprio orientamento sessuale per timore di non lavorare più), il mondo di Hollywood gli ha espresso solidarietà e lo ha accolto a braccia aperte. Ad esprimergli pieno sostegno è stata anche la serie Thein cuiha interpretato per due stagioni il ruolo di Vanya Hargreeves. “Siamo così orgogliosi del nostro supereroe, ti amiamo!” So proud of our superhero! WE LOVE YOU!!! —(@Acad) ...

