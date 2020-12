Elisabetta Gregoraci vs Dayane Mello, lite assurda al GF Vip. È successo sotto gli occhi attoniti degli altri inquilini (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ennesimo scontro ah Grande Fratello Vip. Dopo tre mesi e mezzo all’interno della casa, molti inquilini iniziano a soffrire la reclusione e negli ultimi giorni i loro animi si sono scaldati parecchio. Dopo la lite tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, accusata dalla showgirl calabrese di aver fatto la smorfiosa con Flavio Briatore, è toccato a un’altra vippona fare i conti con lei. Stiamo parlando di Dayane Mello. Nei primi tempi di convivenza tra le due inquiline sembrava essere nata una bella amicizia, ma ora si può confermare che siano diventate vere nemiche e non perdono occasione per punzecchiarsi e litigare. La rottura è arrivata dopo alcune affermazioni di Dayane che a Elisabetta non sono andate proprio giù, e anche se la modella si è ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ennesimo scontro ah Grande Fratello Vip. Dopo tre mesi e mezzo all’interno della casa, moltiiniziano a soffrire la reclusione e negli ultimi giorni i loro animi si sono scaldati parecchio. Dopo latrae Giulia Salemi, accusata dalla showgirl calabrese di aver fatto la smorfiosa con Flavio Briatore, è toccato a un’altra vippona fare i conti con lei. Stiamo parlando di. Nei primi tempi di convivenza tra le due inquiline sembrava essere nata una bella amicizia, ma ora si può confermare che siano diventate vere nemiche e non perdono occasione per punzecchiarsi e litigare. La rottura è arrivata dopo alcune affermazioni diche anon sono andate proprio giù, e anche se la modella si è ...

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - NataliaLacunza3 : RT @Caterin16752552: Elisabetta Gregoraci “eh ma Dayane è gelosa” Ma gelosa di cosa esattamente? ???????? #dayane #rosmello #gfvip https://t.… - tuitter02 : Qui non siamo pronti psicologicamente a sorbirci i vari video in puntata e tweet drama per gli abbandoni di Elisabe… - glowizrd : RT @monachindavide: Elisabetta Gregoraci è la persona più coerente della casa, e chi dice il contrario ha ragione ?? #GFVIP - MarikaLotito : RT @Leonol1910: Ma chi si sente al disottodi Elisabetta Gregoraci. Perché una donna che si permette di dire ad un altra o ad altre che son… -