Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, bacio nel confessionale? Spunta il rossetto sbavato (FOTO) (Di giovedì 3 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: amicizia o qualcosa di più? Da quando Elisabetta Gregoraci è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 5 ha stretto un'amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli. I due sono molto complici anche se ultimamente l'ex Velino di Striscia la Notizia di è allontanato da lei perché quest'ultima ha deciso di abbandonare il gioco. Inoltre in questi due mesi gli ha fatto presente che lo vede solo come amico. Nonostante questo, nei vari salotti di Barbara D'Urso è Federica Panicucci, sono apparsi dei presunti fidanzati e amanti della soubrette calabrese che sostengono di aver avuto dei flirt con lei anche durante le nozze con Flavio Briatore. Ovviamente, la diretta interessata è all'oscuro di tali indiscrezioni essendo al ...

