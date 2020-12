Elezioni Usa 2020, Trump: “Frode elettorale, Biden non può essere presidente” (Di giovedì 3 dicembre 2020) A un mese esatto dalle presidenziali del 3 novembre, Donald Trump è tornato alla carica con un lungo discorso di 45 minuti. “Il più importante che abbia mai fatto”, scrive su Facebook. Il presidente uscente ha ribadito le accuse di “Frode elettorale” contro i democratici, definendo le Elezioni “una truffa, un disastro, una frode colossale”. “Il diritto di voto è il nostro più grande privilegio – ha proseguito – per questo sono qui per fornire un dettagliato aggiornamento per portare alla luce gli enormi brogli e le irregolarità che si sono verificate”. In realtà non sono state riscontrate irregolarità nel voto e nei giorni scorsi Arizona, Michigan, Pennsylvania e Georgia hanno certificato la vittoria del rivale Joe Biden. Leggi anche: Elezioni Usa 2020, confermata la ... Leggi su italiasera (Di giovedì 3 dicembre 2020) A un mese esatto dalle presidenziali del 3 novembre, Donaldè tornato alla carica con un lungo discorso di 45 minuti. “Il più importante che abbia mai fatto”, scrive su Facebook. Il presidente uscente ha ribadito le accuse di” contro i democratici, definendo le“una truffa, un disastro, una frode colossale”. “Il diritto di voto è il nostro più grande privilegio – ha proseguito – per questo sono qui per fornire un dettagliato aggiornamento per portare alla luce gli enormi brogli e le irregolarità che si sono verificate”. In realtà non sono state riscontrate irregolarità nel voto e nei giorni scorsi Arizona, Michigan, Pennsylvania e Georgia hanno certificato la vittoria del rivale Joe. Leggi anche:Usa, confermata la ...

