Edinson Cavani | l’ultima vittima dell’antirazzismo della Premier League

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Manchester, 3 dic – Ennesimo episodio di repressione in nome del politicamente corretto nel mondo del calcio. Stavolta a finire sotto la scureè l’attaccante uruguaiano del Manchester United,. L’ex attaccante di Psg e Napoli è stato accusato di razzismo per aver utilizzato il vezzeggiativo “negrito” e ora la Federcalcio inglese ha aperto un’inchiesta che costerebbe al Matador una maxi multa e una squalifica per varie giornate.scrive “Gacias negrito”. E parte la crociata in nomeLa vicenda risale a domenica scorsa, dopo la partita diSouthampton-Manchester United, vinta in rimonta 2-3 dagli ospiti con una doppietta di. A fine partita l’attaccante uruguaiano riposta sulle ...