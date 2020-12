E' stato fatto brillare l'ordigno ritrovato a Filogaso (Di giovedì 3 dicembre 2020) stato fatto brillare a Pizzo l ordigno bellico rinvenuto sabato a Filogaso. Ieri mattina, infatti, con grande professionalit sono intervenuti gli operatori Conventional Munition Disposal (Cmd) del ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 3 dicembre 2020)a Pizzo lbellico rinvenuto sabato a. Ieri mattina, infatti, con grande professionalit sono intervenuti gli operatori Conventional Munition Disposal (Cmd) del ...

borghi_claudio : Pure questi se mi avessero ascoltato... se si fosse fatto un grande gruppo eurocritico il peso dell'Italia sarebbe… - matteosalvinimi : #Salvini: Necessaria una grande operazione di #pacefiscale, per chi ha fatto dichiarazione, ma non è riuscito a pag… - GiusyVersace : #3dicembre ?Giornata internazionale delle persone con disabilità? Spunti e riflessioni su quanto è stato fatto e q… - rajnbowmuke : francesco aveva fatto capire che gli sarebbero bastate delle parole rassicuranti per rimanere. Capisco l'esigenza d… - fridayiminI0ve : Io adoro Pierpaolo, ma il fatto che sia palese che non gliene frega nulla dell'uscita di Elisabetta è la prova pale… -