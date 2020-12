“È nata, è la cosa più bella del mondo”. Stash papà: il nome della piccola (Di giovedì 3 dicembre 2020) Stash dei The Kolors è diventato papà per la prima volta. L’aveva detto il cantante ed ex insegnante di Amici che mancava poco al lieto evento. Solo qualche giorno fa Stash, vero nome Alex Fiordispino, aveva pubblicato su Instagram diversi video e post dedicati alla figlia in arrivo. “Ormai ci siamo quasi… stai per arrivare! – aveva scritto a corredo di uno scatto in cui sorrideva, accarezzando il pancione della fidanzata Giulia Belmonte – E io dal momento in cui ti ho sentita pulsare ho deciso che sarai tu il centro di ogni cosa…eri 6 millimetri quando ti abbiamo vista per la prima volta, ma sei stata sin da subito la cosa più grande della mia vita! Proverò a farti trovare un mondo qui fuori pieno d’amore per te. Ci riuscirò! Ti aspettiamo!”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020)dei The Kolors è diventatoper la prima volta. L’aveva detto il cantante ed ex insegnante di Amici che mancava poco al lieto evento. Solo qualche giorno fa, veroAlex Fiordispino, aveva pubblicato su Instagram diversi video e post dedicati alla figlia in arrivo. “Ormai ci siamo quasi… stai per arrivare! – aveva scritto a corredo di uno scatto in cui sorrideva, accarezzando il pancionefidanzata Giulia Belmonte – E io dal momento in cui ti ho sentita pulsare ho deciso che sarai tu il centro di ogni…eri 6 millimetri quando ti abbiamo vista per la prima volta, ma sei stata sin da subito lapiù grandemia vita! Proverò a farti trovare un mondo qui fuori pieno d’amore per te. Ci riuscirò! Ti aspettiamo!”. ...

