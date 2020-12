È il giorno del Dpcm di Natale, ultima trattativa sulla bozza: spostamenti e cene, cosa si potrà fare dal 4 dicembre al 10 gennaio (Di giovedì 3 dicembre 2020) La linea di chiusura generale per le feste di Natale non cambierà nelle prossime ore, ma ancora si è lavorato tutta la notte sulla bozza del nuovo Dpcm dopo la fine del Consiglio dei ministri all’1.30 e in vista della riunione con i presidenti di Regione prevista in mattinata. Prima della firma prevista in giornata da parte del premier Giuseppe Conte, i governatori riceveranno l’ultima bozza oggi alle 10, quando si riunirà la Conferenza delle Regioni per le ultime valutazioni sulle misure sull’emergenza Coronavirus delle prossime settimane. Misure che si confermano rigide su ogni fronte, a cominciare dagli spostamenti, vietati anche in zona gialla tra i Comuni a partire dal 21 dicembre fino almeno al 6 gennaio, compreso il ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 dicembre 2020) La linea di chiusura generale per le feste dinon cambierà nelle prossime ore, ma ancora si è lavorato tutta la nottedel nuovodopo la fine del Consiglio dei ministri all’1.30 e in vista della riunione con i presidenti di Regione prevista in mattinata. Prima della firma prevista in giornata da parte del premier Giuseppe Conte, i governatori riceveranno l’oggi alle 10, quando si riunirà la Conferenza delle Regioni per le ultime valutazioni sulle misure sull’emergenza Coronavirus delle prossime settimane. Misure che si confermano rigide su ogni fronte, a cominciare dagli, vietati anche in zona gialla tra i Comuni a partire dal 21fino almeno al 6, compreso il ...

