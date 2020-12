È il giorno del Dpcm di Natale, Conte parlerà alle 20:15. Le ultime trattative sulla bozza: spostamenti e cene, cosa si potrà fare dal 4 dicembre al 15 gennaio (Di giovedì 3 dicembre 2020) La linea di chiusura generale per le feste di Natale non cambierà nelle prossime ore. Il governo ha lavorato tutta la notte sulla bozza del nuovo Dpcm in chiave anti-Coronavirus, anche dopo la fine del Consiglio dei ministri all’1.30. L’obiettivo era arrivare con un testo definitivo da consegnare ai presidenti delle Regioni, in vista della riunione prevista in mattinata. Per capire ufficialmente quali saranno le disposizioni in vigore nel prossimo mese bisognerà aspettare le 20:15, quando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte terrà una conferenza stampa alle 20.15 a Palazzo Chigi. La firma del premier è prevista in giornata. alle 10 di questa mattina i presidenti di Regione hanno ricevuto l’ultima versione della bozza. Subito dopo si sono ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 dicembre 2020) La linea di chiusura generale per le feste dinon cambierà nelle prossime ore. Il governo ha lavorato tutta la nottedel nuovoin chiave anti-Coronavirus, anche dopo la fine del Consiglio dei ministri all’1.30. L’obiettivo era arrivare con un testo definitivo da consegnare ai presidenti delle Regioni, in vista della riunione prevista in mattinata. Per capire ufficialmente quali saranno le disposizioni in vigore nel prossimo mese bisognerà aspettare le 20:15, quando il presidente del Consiglio Giuseppeterrà una conferenza stampa20.15 a Palazzo Chigi. La firma del premier è prevista in giornata.10 di questa mattina i presidenti di Regione hanno ricevuto l’ultima versione della. Subito dopo si sono ...

RobertoBurioni : Siccome qualcuno mi mette nella lista delle 'persone che non si vaccinerebbero' chiarisco pubblicamente che sono di… - matteosalvinimi : Oggi il centrodestra ha ribadito il NO a riforma del MES e per una settimana i nostri parlamentari in Aula giorno e… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Raffaello Sanzio, Madonna del Prato o del Belvedere, 1505-06, dipinto su tavola, Vienna… - ipurpleyou_jk_ : comunque Jin che fa uscire una canzone il giorno del suo compleanno è la cosa più dolce del mondo ???????? - candemet8992 : La mia classifica del giorno: Tommaso Stefania Francesco Pierpaolo Selvaggia Maria Teresa Zia Malgy Giacomo. gli a… -

Ultime Notizie dalla rete : giorno del Giovedì 3 dicembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo TrevisoToday Belinelli e lo scherzo de Le Iene. Video

Marco Belinelli vittima di un tentativo di rapimento? L'appuntamento è per questa sera, su Italia 1, a partire dalle 21,15 nel contesto de “Le Iene Show”. Si tratta di uno scherzo ben architettato, ne ...

Imola, tenta di rapire la ex con tre amici. Video

I Carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Imola hanno arrestato lunedì notte tre italiani che stavano andando a sequestrare una donna, la ex di uno di loro. Sono stati trovati i passamontagna ...

Marco Belinelli vittima di un tentativo di rapimento? L'appuntamento è per questa sera, su Italia 1, a partire dalle 21,15 nel contesto de “Le Iene Show”. Si tratta di uno scherzo ben architettato, ne ...I Carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Imola hanno arrestato lunedì notte tre italiani che stavano andando a sequestrare una donna, la ex di uno di loro. Sono stati trovati i passamontagna ...