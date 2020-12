Dpcm, ritorno a scuola: il governo ha deciso per il 7 gennaio (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nel Dpcm verrà sancita la decisione di far continuare con la Dad licei e istituti tecnici, il ritorno a scuola è posticipato al 7 gennaio. In questi mesi il governo Conte si è battuto molto per la necessità di continuare la didattica in presenza. Fino al Dpcm del 4 novembre, infatti, il Ministero dell’Istruzione ha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nelverrà sancita la decisione di far continuare con la Dad licei e istituti tecnici, ilè posticipato al 7. In questi mesi ilConte si è battuto molto per la necessità di continuare la didattica in presenza. Fino aldel 4 novembre, infatti, il Ministero dell’Istruzione ha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

gianlu_xy : Questo nuovo #dpcm ha quasi un vago parallelismo con la mini-dittatura. Spero che, dopo questo periodo, certa gent… - TgrRai : Il #Dpcm sulle misure di contenimento del #Covid, che resterà in vigore fino al 15 gennaio, prevede il ritorno in c… - Paolomalta : RT @MarioCostanzo16: Era fascista far fare la quarantena ai cinesi di ritorno a marzo, è democratico far fare la quarantena agli italiani d… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Ritorno in classe al 50% per gli studenti delle superiori a partire dal 7 gennaio. E' quanto prevede la bozza del nuovo #Dpc… - rtl1025 : ?? Ritorno in classe al 50% per gli studenti delle superiori a partire dal 7 gennaio. E' quanto prevede la bozza del… -