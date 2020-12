Dpcm Natale: spostamenti vietati, seconde case, coprifuoco. Le regole anti-covid per le festività (Di giovedì 3 dicembre 2020) I giorni clou delle feste blindati e senza spostarsi dal proprio Comune: è questo il succo del nuovo Dpcm Natale 2020 che arriverà e sarà in vigore dal 4 dicembre. Intanto nella serata del 2 dicembre è stato approvato in Consiglio dei ministri il Decreto legge 2 dicembre, che disegna la cornica normativa del vero e proprio Dpcm di Natale. Confermata la chiusura degli impianti sciistici. Passa la linea dura nel decreto e nel nuovo Dpcm con le misure per le festività natalizie che verrà firmato nella giornata di oggi e che entrerà in vigore domani, venerdì 4 dicembre. Tutto questo mentre il ministro Francesco Boccia annunciava che dal 15 dicembre l’Italia sarà tutta gialla. Un decreto di due soli articoli, che lasciano trapelare la linea dura adottata in vista delle ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 3 dicembre 2020) I giorni clou delle feste blindati e senza spostarsi dal proprio Comune: è questo il succo del nuovo2020 che arriverà e sarà in vigore dal 4 dicembre. Intanto nella serata del 2 dicembre è stato approvato in Consiglio dei ministri il Decreto legge 2 dicembre, che disegna la cornica normativa del vero e propriodi. Confermata la chiusura degli impisciistici. Passa la linea dura nel decreto e nel nuovocon le misure per lenatalizie che verrà firmato nella giornata di oggi e che entrerà in vigore domani, venerdì 4 dicembre. Tutto questo mentre il ministro Francesco Boccia annunciava che dal 15 dicembre l’Italia sarà tutta gialla. Un decreto di due soli articoli, che lasciano trapelare la linea dura adottata in vista delle ...

