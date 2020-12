Dpcm Natale, Conte in conferenza stampa alle 20.15. Come seguire la diretta in tv e su Facebook (Di giovedì 3 dicembre 2020) a che ora parla ? Il Presidente del Consiglio interverrà questa sera in conferenza stampa - che sarà trasmessa in diretta sulla sua pagina Facebook , e sui principali canali televisivi - alle 20.15. ... Leggi su leggo (Di giovedì 3 dicembre 2020) a che ora parla ? Il Presidente del Consiglio interverrà questa sera in- che sarà trasmessa insulla sua pagina, e sui principali canali televisivi -20.15. ...

matteosalvinimi : Il nuovo #Dpcm? Nessuno pretende di fare i veglioni con 300 persone alla Fantozzi, ma almeno a #Natale, S. Stefano… - marcodimaio : Poche ore al nuovo #Dpcm che, visto l’andamento del contagio in costante miglioramento, allenterà alcune misure. Lo… - Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto spostamenti. Natale e Capodanno saranno 'bl… - FabioTraversa : RT @tvblogit: Cosa possiamo fare a Natale 2020? Conte illustra il DPCM del 2 dicembre in diretta tv - alessia_smile6 : RT @todorov_denis: Cioè secondo il #GovernodellaVergogna a Natale non posso andare ne da mia madre ne da mia sorella e nemmeno loro possono… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm Natale Dpcm Natale 2020, cosa si può fare e cosa no in Lombardia: coprifuoco, spostamenti, cenone IL GIORNO Zaia: “Pranzo con parenti a Natale non avrebbe cambiato il corso della storia del Covid”

03 DIC - “Non penso che il pranzo di Natale con i parenti rovini il piano di sanità pubblica e cambi il corso della storia del coronavirus”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ...

Coronavirus: Dpcm Natale, vicepresidente Carloni esprime totale disappunto Regione Marche

Coronavirus: Dpcm Natale, vicepresidente Carloni esprime totale disappunto Regione Marche - picenotime.it - IT ...

03 DIC - “Non penso che il pranzo di Natale con i parenti rovini il piano di sanità pubblica e cambi il corso della storia del coronavirus”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ...Coronavirus: Dpcm Natale, vicepresidente Carloni esprime totale disappunto Regione Marche - picenotime.it - IT ...